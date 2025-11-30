Telefisco 2026 in agenda giovedì 5 febbraio

Telefisco 2026 scalda i motori e lancia la sfida dei chiarimenti sulle novità fiscali del prossimo anno. La nuova edizione del convegno del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde si terrà giovedì 5 febbraio dalle 9 alle 18.30 e offrirà un’analisi approfondita di tutti gli aggiornamenti fiscali per professionisti, aziende e contribuenti. Con l’obiettivo di garantire un’edizione sempre più interattiva, anche quest’anno Il Sole 24 Ore coinvolgerà i partecipanti, chiedendo loro di contribuire alla definizione...

