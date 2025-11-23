I lavori privati non riducono il plafond per l’ascensore
La detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 novembre 2025
Nel caso descritto, il condomino che ha già fruito della detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia del suo appartamento, ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir, fino al limite massimo di 96mila euro, non perde il diritto alla detrazione delle spese comuni per la sostituzione dell’ascensore condominiale. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, infatti...