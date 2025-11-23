L'esperto rispondeFisco

I lavori privati non riducono il plafond per l’ascensore

La detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento

di Alessandro Borgoglio

La domanda

In un minicondominio dev’essere rifatto l’ascensore. Un condomino, che ha già ristrutturato il proprio appartamento, con una spesa di 96mila euro, ha diritto alla detrazione per i lavori all’ ascensore, oppure la perde, avendo esaurito il plafond?

 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 novembre 2025

Nel caso descritto, il condomino che ha già fruito della detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia del suo appartamento, ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir, fino al limite massimo di 96mila euro, non perde il diritto alla detrazione delle spese comuni per la sostituzione dell’ascensore condominiale. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, infatti...

Correlati

I temi di NT+L’appartamento duplex paga le spese dell’ascensore sull’intera metratura

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde