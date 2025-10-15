Volumi tecnici o abusi mascherati? Quando un vano diventa costruzione

Analisi della nozione di volume tecnico ai confini dell’abuso edilizio.

Il tema dei cosiddetti volumi tecnici è oggi uno dei più controversi in ambito edilizio: da un lato, infatti, il legislatore ammette l’esistenza di una determinata categoria di manufatti destinati esclusivamente ad ospitare impianti e attrezzature, che non concorrono al computo della volumetria edificabile e, in quanto tali, godono di un regime autorizzatorio peculiare; dall’altro, la costante giurisprudenza sul tema mostra un’elevata conflittualità e una tendenza dei privati ad ampliare – in maniera...