Volumi tecnici o abusi mascherati? Quando un vano diventa costruzione

Analisi della nozione di volume tecnico ai confini dell’abuso edilizio.
Il tema dei cosiddetti volumi tecnici è oggi uno dei più controversi in ambito edilizio: da un lato, infatti, il legislatore ammette l’esistenza di una determinata categoria di manufatti destinati esclusivamente ad ospitare impianti e attrezzature, che non concorrono al computo della volumetria edificabile e, in quanto tali, godono di un regime autorizzatorio peculiare; dall’altro, la costante giurisprudenza sul tema mostra un’elevata conflittualità e una tendenza dei privati ad ampliare – in maniera...
I punti chiave
- Cosa sono i volumi tecnici?
- La definizione giurisprudenziale di vano tecnico
- Le conseguenze della definizione di volume tecnico
- Alcune ipotesi più frequenti di contenzioso
- La tutela paesaggistica e i volumi tecnici: dalla responsabilità penale alla compatibilità amministrativa
- Il ruolo dei regolamenti comunali e della legge regionale
- Linee operative per il progettista/tecnico e per l’amministrazione
- Conclusione
