Scuola di Arbitrato

L'arbitro assicurativo: le disposizioni tecniche e attuative

di Ettore Ditta - Avvocato

Consulente Immobiliare

Con l'esposizione delle disposizioni tecniche e attuative introdotte dal provvedimento dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 106122 del 23 maggio 2025, si conclude l'esame della nuova disciplina sull'arbitro assicurativo contenuta nel D.M.imprese e made in Italy 215 del 6 novembre 2024.

L'esame della nuova disciplina sull'Arbitro assicurativo prevista dal decreto del ministero delle imprese e del made in Italy 215 del 6 novembre 2024 – di cui sono già stati esposti le norme generali e il procedimento - termina adesso con l'esame delle disposizioni tecniche e attuative introdotte, come normativa secondaria, dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) mediante il provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025.

L'art. 13 del D.M. 215/2024 aveva previsto, infatti, l'emanazione...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il provvedimento IVASS
  2. Le definizioni
  3. L'adesione all'Arbitro Assicurativo
  4. La selezione e la nomina dei componenti del collegio
  5. Lo svolgimento delle riunioni del collegio
  6. L'attività della segreteria tecnica
  7. La presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo
  8. Gli adempimenti successivi alla decisione
  9. La pubblicità sull'inosservanza della decisione
  10. Le disposizioni finali

