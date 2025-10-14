L'arbitro assicurativo: le disposizioni tecniche e attuative

Con l'esposizione delle disposizioni tecniche e attuative introdotte dal provvedimento dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 106122 del 23 maggio 2025, si conclude l'esame della nuova disciplina sull'arbitro assicurativo contenuta nel D.M.imprese e made in Italy 215 del 6 novembre 2024.

L'esame della nuova disciplina sull'Arbitro assicurativo prevista dal decreto del ministero delle imprese e del made in Italy 215 del 6 novembre 2024 – di cui sono già stati esposti le norme generali e il procedimento - termina adesso con l'esame delle disposizioni tecniche e attuative introdotte, come normativa secondaria, dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) mediante il provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025.

L'art. 13 del D.M. 215/2024 aveva previsto, infatti, l'emanazione...