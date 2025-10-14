L'arbitro assicurativo: le disposizioni tecniche e attuative

Con l'esposizione delle disposizioni tecniche e attuative introdotte dal provvedimento dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 106122 del 23 maggio 2025, si conclude l'esame della nuova disciplina sull'arbitro assicurativo contenuta nel D.M.imprese e made in Italy 215 del 6 novembre 2024.
L'esame della nuova disciplina sull'Arbitro assicurativo prevista dal decreto del ministero delle imprese e del made in Italy 215 del 6 novembre 2024 – di cui sono già stati esposti le norme generali e il procedimento - termina adesso con l'esame delle disposizioni tecniche e attuative introdotte, come normativa secondaria, dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) mediante il provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025.
L'art. 13 del D.M. 215/2024 aveva previsto, infatti, l'emanazione...
Argomenti
I punti chiave
- Il provvedimento IVASS
- Le definizioni
- L'adesione all'Arbitro Assicurativo
- La selezione e la nomina dei componenti del collegio
- Lo svolgimento delle riunioni del collegio
- L'attività della segreteria tecnica
- La presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo
- Gli adempimenti successivi alla decisione
- La pubblicità sull'inosservanza della decisione
- Le disposizioni finali
Conto Termico 3.0, più incentivi per efficienza e rinnovabili negli edifici
di Stefano Baruzzi - Dottore commercialista
Amministrazione di sostegno e immobili: nuove opportunità di business
di Fabrizio Stella - Esperto immobiliare
Gli adempimenti del condominio come sostituto d'imposta
di Nadia Parducci – Dottore commercialista
Agevolazione "prima casa" utilizzabile una sola volta
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario
La valutazione dell’amianto nell’aria secondo la normativa nazionale vigente
di Sergio Clarelli - Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO