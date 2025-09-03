A Roma il futuro di Edilizia, Architettura e Design si chiama B-CAD

Riflettori accesi su B-CAD 2025

Mancano pochi giorni all’inaugurazione di B-CAD, la fiera internazionale organizzata da Edilsocialnetwork dedicata all’edilizia, all’architettura e al design, giunta alla sua quinta edizione e ospitata nell’iconico Roma Convention Centre La Nuvola progettato da Massimiliano Fuksas.

Dal 19 al 21 settembre 2025 torna infatti nella Capitale la Manifestazione Fieristica Internazionale certificata ISFCERT ACCREDIA, che quest’anno si presenta con un format sempre più evoluto: non solo esposizione, ma un ecosistema relazionale dove aziende, studi tecnici, progettisti, ingegneri, architetti, istituzioni e buyer si incontrano per attivare nuove sinergie, condividere competenze e costruire opportunità concrete.

In un momento in cui le imprese italiane sono chiamate a confrontarsi sempre più con i mercati esteri, B-CAD 2025 si conferma anche come volano per l’internazionalizzazione: buyer e delegazioni provenienti da Emirati Arabi, Stati Uniti e Africa nonché altri Paesi prenderanno parte alla manifestazione, offrendo occasioni di business e visibilità su scala globale.

Con oltre 500 brand e una previsione di pubblico superiore ai 40.000 visitatori, la quinta edizione di B-CAD si preannuncia come l’evento di riferimento per chi opera – o intende affacciarsi – nei mondi sempre più interconnessi dell’edilizia, dell’architettura e del design.

Un’agenda ricca per affrontare le sfide del presente

Il cuore pulsante della fiera sarà il suo programma di convegni, tavole rotonde e workshop tematici, spazi per giovani e istituti di formazione, nonché concorsi di progettazione internazionali, una vera e propria opportunità per aziende e professionisti. Dalla sostenibilità ambientale alla digitalizzazione dei processi edilizi, passando per l’intelligenza artificiale applicata alla progettazione, la bioarchitettura, il PNRR e la rigenerazione urbana, ogni intervento offrirà strumenti concreti per affrontare il cambiamento. Non mancheranno riflessioni su temi attuali come l’impatto del cambiamento climatico sull’edilizia, le nuove normative europee sulle Case Green e l’uso responsabile dei materiali, con focus su economia circolare, efficienza energetica e tecnologie per la transizione ecologica. Centrale anche il dibattito su come l’AI stia trasformando la professione dell’architetto e dell’ingegnere, ridefinendo la creatività e l’efficienza nei processi progettuali.

Il Gruppo 24 Ore a B-CAD 2025

Il Gruppo 24 Ore sarà presente alla prossima edizione del B-CAD Roma La Nuvola in qualità di espositore e media partner della manifestazione. Un’occasione unica per incontrare professionisti, condividere idee e raccontare l’innovazione attraverso l’informazione di qualità e gli eventi con i protagonisti del settore.

In occasione dell’evento è stato realizzato - in collaborazione con Edilsocialnetwork- un fascicolo speciale dal titolo “Innovazione, competenze e strategie per l’ambiente costruito”, disponibile gratuitamente presso lo stand, che offrirà ai professionisti analisi normative, trend di mercato e approfondimenti su innovazione teconologiche e digitali e strategie di sostenibilità.

Inoltre, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20, “24 ORE Professionale Workshop” – l’area del Gruppo 24 Ore dedicata ai professionisti tecnici – presenta “Progettazione e costruzione tra AI e robotica, il futuro è adesso” e “Direttiva ecodesign, la rivoluzione di prodotti e servizi è già iniziata”, due tavole rotonde con i maggiori protagonisti del settore per fare il punto tra novità normative, innovazioni tecnologiche e casi di successo e per stimolare il confronto tra imprenditori, professionisti e tecnici.

Scopri il programma e scarica qui il ticket di ingresso gratuito.

Passa a trovarci al Piano 0 - Postazione G7, ti aspettiamo con tante novità di prodotto. E non dimenticare di ritirare la copia cartacea dello speciale.