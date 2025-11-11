Si configura lo stalking in condominio anche in casi di aggressività reciproca

Lo stalking condominiale è in crescita. Lo conferma la cronaca e l’aggressività imperante in contesti di comunione forzosa come in condominio che sono teatro di liti con sempre maggiore frequenza. Per questo è importante il principio richiamato dalla sentenza di Cassazione 36576/2025 depositata il 10 novembre.

Il caso riguardava l’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nei...