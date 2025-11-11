Legittima la delibera che regola il diritto di accesso carrabile e vieta il parcheggio
Non deve però precludere l’uso diverso del bene comune
In assenza di un consenso scritto di tutti i condòmini, l’uso esclusivo di una parte comune del condominio per il parcheggio richiede la costituzione di una servitù, in base all’articolo 1108, comma terzo, del Codice civile. Pertanto, la delibera condominiale che regola il diritto di accesso carrabile e introduce il divieto di parcheggio per tutti i condòmini è legittima, purché non precluda l’uso diverso del bene comune. Lo precisa Cassazione, sezione seconda, nella sentenza 25227 del 15 settembre...