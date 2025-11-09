La responsabilità professionale dell’amministratore dev’essere oggetto di valutazione complessiva

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza numero 4046 del 18 ottobre 2025, ha fissato un principio di fondamentale importanza, in tema di valutazione delle responsabilità professionali incombenti sull’amministratore di condominio e di accertamento delle stesse, dando continuità a quell’orientamento giurisprudenziale che impone sempre, a salvaguardia del mandatario, una valutazione complessiva della sua condotta nella gestione dello stabile.

In particolare, ad avviso del giudice palermitano, sebbene...