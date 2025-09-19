Accordo Anapic per la rigenerazione urbana

L’Associazione nazionale amministratori professionisti di immobili e condomini (Anapic) annuncia con soddisfazione l’avvio di una nuova convenzione con MIR Group, realtà consolidata e specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile, servizi energetici integrati e gestione tecnica degli edifici.

La convenzione, operativa a partire da oggi, nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione degli associati Anapic un pacchetto di servizi dedicati, studiati su misura per le esigenze dei professionisti...