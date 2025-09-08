Corso di aggiornamento Anapic sul Conto Termico 3.0
Il prossimo 12 settembre 2025 Anapic – Associazione nazionale amministratori professionisti di immobili e condomìni – organizza un corso di aggiornamento per amministratori condominiali dedicato al Conto Termico 3.0, con particolare attenzione ai vantaggi in termini di efficientamento energetico nei condomìni.
L’incontro si terrà in modalità webinar. I lavori saranno introdotti dalla presidente Anapic, Lucia Rizzi, mentre la relazione sarà affidata a Maurizio Calzolari, esperto del settore.
Il corso si propone di fornire agli amministratori le competenze indispensabili per affrontare in maniera efficace e consapevole gli aspetti tecnici, burocratici e comunicativi connessi agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0.
L’evento è riconosciuto ai fini della formazione professionale continua con il rilascio di 3 crediti formativi Dm 140/2014.
📩 Per informazioni e prenotazioni: segreteria@anapic.it