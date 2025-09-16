Appuntamenti

Annullamento del rendiconto: se ne parla in un evento a Milano

Appuntamento il 17 settembre in via Fauchè 15 dalle 15 alle 19

di Redazione

Il 17 settembre, a Milano, si terrà una conferenza sul tema dell’impugnazione del rendiconto condominiale dal titolo «Ecco perché ti annullano il rendiconto in tribunale». Relatore unico sarà Francesco Schena, collaboratore del Sole 24 Ore. L’evento vede proprio il gruppo del Sole 24Ore come media partner.

Sarà presenterà una rassegna delle maggiori cause di annullamento del rendiconto secondo la giurisprudenza più consolidatasi negli ultimi anni. Un appuntamento da non perdere per gli amministratori di condominio che possono prenotare gratuitamente il loro ingresso dal sito www.rendicontoplus.it

Clicca qui per la locandina

