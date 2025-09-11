Come ripartire le spese condominiali: seminario con Fna-Confappi
Appuntamento il 10 ottobre dalle 15
Il 10 ottobre 2025 è in programma il terzo seminario di formazione continua (3 crediti formativi) per gli amministratori di condominio organizzato da Confappi e Fna-Federamministratori, stavolta dedicato alla corretta ripartizione delle spese comuni, con un focus finale sugli aggiornamenti fiscali.
Il programma prevede, dopo la registrazione dei partecipanti alle ore 15, la presentazione dell’incontro a cura di Flavio Chiodini, presidente Confappi. Toccherà quindi all’avvocato Matteo Rezzonico, presidente Fna-Federamministratori parlare della «Ripartizione delle spese in condominio (riscaldamento, acqua, autoclave e altro)».
A seguire, dalle 16.30 alle 17,30, il commercialista e consulente Fna Roberto Quaranta aggiornerà i presenti sulle novità fiscali. Concluderà l’evento il question time. Per maggiori informazioni scrivere a info@fna.it o chiamare il numero 02.33105242.