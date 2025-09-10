Impianti fotovoltaici il tema del webinar Anaip del 17 settembre

Dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti mensili Anaip con i webinar tematici. Il prossimo è fissato per il 17 settembre 2025 con un webinar su: We Solar - Impianti fotovoltaici. Verifiche obbligatorie, efficienza, sicurezza, normative e le nuove linee guida di prevenzione incendi per gli impianti fotovoltaici.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione. Per partecipare,va inviata una mail a corsi@anaip.it entro e non oltre il 15 settembre 2025, indicando nell...