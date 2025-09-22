All’assemblea Confabitare il presidente Zanni propone di istituire il ministero per la Casa

Si è conclusa sabato a Bologna l’Assemblea nazionale di Confabitare, associazione proprietari immobiliari. A fare da filo conduttore è stata la voce del presidente nazionale Alberto Zanni, che - precisa una nota - ha dato sostanza e visione a un dibattito capace di intrecciare sicurezza, politiche abitative, bonus fiscali, rilancio delle zone montane e formazione.

La questione della sicurezza, inevitabilmente, è stata al centro dell’agenda. Zanni ha richiamato l’attenzione sul tema delle occupazioni...