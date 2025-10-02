Villaggio del condominio a Varese: tre giorni di formazione, cultura e convivenza

Dal venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025, i Giardini Estensi e Palazzo Estense di Varese ospitano la prima edizione del Villaggio del Condominio, un evento ideato dalla Camera condominiale di Varese tramite il suo sito informativo Benvenuti in Condominio.

L’iniziativa, inserita all’interno del Villaggio della Sicurezza, sarà - precisa una nota - un punto di incontro tra cittadini, amministratori, professionisti e aziende del settore: tre giorni di laboratori, spazi espositivi e momenti culturali dedicati a chi vive quotidianamente il condominio.

Il programma

Dal percorso formativo per amministratori («Esci dalla guerra dei prezzi creando valore» con Mario Tura de Marco, «La contabilità che ti difende» con Daniele Fanelli e «Dalla spesa all’opportunità» con Ivan Giordano), ai workshop sulla gestione sostenibile, passando per il Premio “Il Condominio Letterario” e le attività per famiglie, il Villaggio offre opportunità di crescita professionale, confronto e socialità, ad amministratori e condòmini.

Gli eventi sono a partecipazione gratuita previa iscrizione