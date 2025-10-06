Sicurezza informatica e scadenze fiscali al centro del webinar Anaip
Appuntamento il 15 ottobre dalle 15
L’Anaip - Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti - ha programmato per il prossimo 15 ottobre 2025 un webinar su:
• Sicurezza informatica: guida sulle truffe ideate per gli amministratori di condominio
• Scadenze fiscali: adempimenti dell’amministratore
L’iscrizione al webinar è gratuita, per partecipare è sufficiente inviare, entro il 13 ottobre 2025, una mail a corsi@anaip.it indicando nell’oggetto: Partecipazione al webinar ANAIP del 15 ottobre 2025.
Il webinar avrà inizio alle ore 15:00.
Clicca qui per ulteriori informazioni