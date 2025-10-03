Il 10 ottobre l’edizione 2025 dell’Anaciday a Milano

Innovazione, sostenibilità e sicurezza. Il focus dell’Anaciday 2025 che si tiene a Milano il 10 ottobre è relativo a queste tre tematiche fondamentali per traghettare i professionisti della gestione immobiliare in un futuro che è alle porte. La giornata, dalle 10 alle 20, presso l’East End Studios di Via Mecenate, 88/A a Milano sarà interamente dedicata a chi ogni giorno lavora per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, agli iscritti ad Anaci, ma anche a coloro che all’associazione intendono avvicinarsi.

L’evento anche quest’anno si propone di offrire alla numerosa platea una visione chiara sulle trasformazioni in atto e sulle opportunità future, accompagnando amministratori e specialisti verso una gestione sempre più moderna e responsabile. Ad aprire e chiudere i lavori intevendo in più panel sarà il presidente nazionale Francesco Burrelli, insieme al padrone di casa Leonardo Caruso, presidente europeo della divisone professionale degli amministratori di condominio Ceab. Ad assistere ai lavori ci saranno amministratori di Lussemburgo, Belgio, Francia Spagna.

