Nuovo appuntamento formativo Unai il 12 settembre a Pavia

«L’assemblea di condominio: adempimenti, ruolo e responsabilità dell’amministratore» è il tema del prossimo incontro formativo organizzato da Unai – Unione nazionale amministratori d’immobili, valido ai sensi del Dm 140/14 (annualità 2024/2025). L’appuntamento - comunica una nota - è fissato per venerdì 12 settembre 2025, ore 9.30, a Pavia.

L’evento prevede tre ore di formazione e un test finale, con rilascio di attestato valido per l’aggiornamento professionale degli amministratori di condominio.