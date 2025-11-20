Appuntamenti

Asacon, su sicurezza e privacy in condominio, porta il modello sammarinese a Bologna

di Redazione

Andrea Gregnanin Vincenti, presidente di Asacon, Associazione sammarinese amministratori condominiali, ha partecipato il 14 novembre scorso a Bologna al convegno «Coniugare sicurezza e privacy in condominio – due diritti che devono coesistere», organizzato da Confcommercio Ascom Bologna, Abiconf, Appc e Fimaa.

Nel suo intervento ha portato l’esperienza della Repubblica di San Marino, illustrando le peculiarità della normativa sammarinese in materia di privacy, che richiede particolare attenzione nella...

