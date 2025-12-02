Telefisco 2026: focus su legge di Bilancio, Iva, reddito d’impresa e lavoro autonomo
Appuntamento il prossimo 5 febbraio. Focus su tutte le novità per aziende e professioni, con un sondaggio suggerimenti sui temi da trattare nella diretta
Legge di Bilancio (che ha raccolto il primo via libera del Senato). E poi Iva, reddito d’impresa, lavoro autonomo, controlli e rottamazione. E ancora bilanci e bonus casa. Telefisco 2026 mette in agenda tutte le novità. Questo mentre è già partita la corsa alle iscrizioni. Da qualche giorno è, infatti, possibile registrarsi per partecipare al convegno che metterà sotto esame tutte le novità fiscali dell’anno. Con l’obiettivo di ottenere risposte e chiarimenti per contribuenti, professionisti e aziende...