Ascensore non a norma: come calcolare il limite di spesa per la detrazione del 75%

Un contribuente che possiede in via esclusiva un edificio costituito da sei appartamenti ha sostenuto una spesa di circa 70.000 euro per la sostituzione di un ascensore non conforme alle normative vigenti. Questo intervento rientra nell’ambito di quelli volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, per i quali è prevista una detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute. Tale agevolazione è disciplinata dall’articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020, che definisce in modo chiaro...

