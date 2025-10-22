Bolzano e la casa sociale: un Piano casa autonomo che diventa politica strutturale

La Provincia autonoma di Bolzano, con la delibera di Giunta numero 476 del 1° luglio 2025, ha ridisegnato i confini dell’edilizia abitativa pubblica e sociale. Non un Piano casa nel senso tradizionale, ma un intervento strutturale che unisce rigore giuridico, efficienza amministrativa e finalità di coesione sociale.

In un’Italia ancora legata a misure emergenziali e bonus temporanei, Bolzano sperimenta una forma matura di autonomia: un modello stabile di edilizia sovvenzionata, gestita da enti pubblici...