La definizione di social housing del CECHODAS

Il riferimento importante per una definizione europea di social housing è quello del CECODHAS (in italiano: Comitato Europeo di Coordinamento per l’Edilizia Sociale) che si occupa di promuovere l’abitazione sociale a livello europeo e di creare un collegamento efficace tra le federazioni nazionali e regionali che la sostengono e finanziano.

Nel 2006 il Cechodas, nel fornire l’unica definizione unitaria di social housing lo descrive come l’offerta di alloggi e servizi con forte connotazione sociale a coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata pertanto per social housing si intendono quelle “soluzioni abitative per quei nuclei familiari i cui bisogni non possono essere soddisfatti alle condizioni di mercato e per le quali esistono regole di ...