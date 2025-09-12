Bonus acquisti maggiorato con destinazione ad abitazione principale
L’estensione introduce un’opportunità fiscale rilevante ma la fruizione dipende da requisiti temporali e di destinazione che richiedono una notevole attenzione documentale e interpretativa
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 55, legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto aliquote maggiorate per alcune detrazioni fiscali spettanti in relazione agli acquisti di unità immobiliari e di pertinenze (box/autorimesse), in vigore per le spese sostenute negli anni 2025–2027.
Quadro normativo e oggetto delle maggiorazioni
1. Ambito delle agevolazioni per acquisti
• Detrazione Irpef «bonus casa acquisti»: articolo 16 bis, comma 3, del Tuir — riconosce una detrazione a favore dell’acquirente di unità immobiliari facenti parte di edifici...
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario