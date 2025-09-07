Sismabonus, anche prima del 2020 l’allegato B tardivo non blocca l’aiuto
Il documento può essere presentato dopo la Scia purché prima del via ai lavori
La mancata contestualità tra la presentazione della Scia e il deposito in Comune dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio (allegato B) – comunque avvenuto anteriormente all’inizio dei lavori – non comporta il recupero del beneficio, anche se il ritardo si è verificato prima del 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del Dm 24/2020 che ha modificato il Dm 58/2017. È questa l’interessante decisione 240/02/2025 della Cgt Parma (presidente Scati, relatore Pavignani), in quanto la ...
