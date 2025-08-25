Bonus casa 2025, perso oltre un quarto degli investimenti

Rallenta ancora la spesa delle famiglie per i bonus casa. A maggio sono stati effettuati bonifici “parlanti” per un valore di 2,43 miliardi di euro, in calo del 19,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Un dato che porta a 9,8 miliardi gli investimenti dei primi cinque mesi del 2025, con una contrazione del 25,3% in confronto al medesimo periodo del 2024. È l’effetto dello stop quasi totale al superbonus e del taglio delle detrazioni ordinarie, scattati con la manovra 2025.

La tendenza sembra...