Le pertinenze aggiunte ex post all’abitazione principale
Il punto su quali imposte e aliquote devono essere pagate per l’acquisto di due immobili di categoria C/6 e C/2)
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1 settembre 2025
Se il box e il deposito in questione - costruiti dalla impresa di costruzioni da meno di cinque anni - vengono acquistati come pertinenza dell’abitazione principale (già acquistata) l’atto sconterà le imposte fisse (pari a 200 euro ciascuna) di registro, ipotecaria e catastale, il bollo da 230 euro, la tassa di iscrizione ipotecaria di 35 euro e la tassa di voltura...