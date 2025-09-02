Le pertinenze aggiunte ex post all’abitazione principale

La domanda Vorrei acquistare, da una impresa di costruzioni, un immobile di categoria C/6 (box auto) e uno di categoria C/2 (locale deposito), facenti parte di un condominio in corso di costruzione nel territorio del mio Comune di residenza. Premesso che, oltre all’abitazione principale, sono già possessore di un garage (categoria C/6), acquistato anni fa da un privato con un unico atto notarile, fruendo delle agevolazioni di acquisto “prima casa”, il locale deposito (C/2) che andrei ad acquistare dovrebbe essere accatastato quale pertinenza dell’abitazione principale. Al riguardo, quali imposte e aliquote (di registro, ipotecarie, catastale e Iva) si andrebbero a pagare per l’acquisto dei due immobili (di categoria C/6 e C/2)?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1 settembre 2025

Se il box e il deposito in questione - costruiti dalla impresa di costruzioni da meno di cinque anni - vengono acquistati come pertinenza dell’abitazione principale (già acquistata) l’atto sconterà le imposte fisse (pari a 200 euro ciascuna) di registro, ipotecaria e catastale, il bollo da 230 euro, la tassa di iscrizione ipotecaria di 35 euro e la tassa di voltura...