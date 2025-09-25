Bonus casa del 50%: serve la residenza anche per le forze dell'ordine

Il requisito della destinazione dell'immobile oggetto di intervento agevolato ad abitazione principale, al fine di poter fruire dell'aliquota maggiorata al 50% per le spese del 2025, deve sussistere al termine dei lavori e, pertanto, al momento del loro avvio e prosecuzione non è necessario che sia già trasferita la residenza presso tale immobile; inoltre, la destinazione ad abitazione principale è richiesta anche agli appartenenti alle forze dell'ordine. È quanto chiarito con un recente documento di prassi.