Compravendite immobiliari: online i dati delle Entrate sul terzo trimestre 2025
Crescono gli scambi di abitazioni: +8,5% rispetto allo scorso anno
Sono disponibili sul sito dell’agenzia delle Entrate le nuove statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi). I report offrono una sintesi dell’andamento dei mercati residenziale, non residenziale e dei terreni, con approfondimenti per aree territoriali, capoluoghi, grandi città e tipologie immobiliari nel terzo trimestre 2025 e derivano dalle note di trascrizione degli atti di compravendita registrati presso gli Uffici di pubblicità immobiliare dell’Agenzia, integrati con gli archivi...