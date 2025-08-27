Condòmini morosi, nomi da comunicare su richiesta
L’amministratore, come espressione del condominio, deve fornirli ai creditori
Se il condominio ha dei debiti, i creditori insoddisfatti possono chiedere i nominativi dei condòmini morosi all’amministratore, come espressione del condominio, che deve fornirli. L’eventuale silenzio serbato dall’amministratore nella comunicazione rappresenta un abuso della sua posizione in danno non solo del terzo creditore del condominio, che non può procedere all’esecuzione nei confronti dei condomini morosi (Tribunale di Vasto, 3460/2023), ma anche di tutti i condòmini in regola con i pagamenti...