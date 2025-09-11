Contabilità condominiale e centralità del ruolo del revisore

I consigli per il trattamento corretto dei dati personali, il riferimento a pronunce giurisprudenziali in tema di prevalenza della sostanza sulla forma fino all’aspetto decisorio del documento contabile sono stati al centro del webinar «Impugnazione del rendiconto condominiale e ruolo del revisore» organizzato dall’associazione dei Revisori condominiali certificati e dal Centro studi Privacy and Legal Advice, in collaborazione con Il Sole 24 ore, lo scorso 10 settembre.

