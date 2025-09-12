Permuta di immobile in costruzione regolamento di condominio tra i temi della settimana
Focus anche su appalto: rovina e difetti di immobili e distanze nelle costruzioni e successione nel tempo di norme edilizie
Il pregevole contributo di G. Mercanti, «Permuta di bene in corso di costruzione e tutela del contraente debole», in Condominio e immobili 8 settembre 2025, trae spunto da Cassazione 11 luglio 2025, n. 19109. Il contratto con cui il proprietario di un’area fabbricabile la trasferisce a un costruttore in cambio di parti dell’edificio che questi s’impegna a costruire a proprie spese sull’area medesima si qualifica come permuta di cosa presente con cosa futura, con l’effetto del trasferimento immediato...