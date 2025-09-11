L'esperto rispondeCondominio

Ascensore guasto, paga anche chi sta al piano terra

Il contributo sarà minore solo in relazione ai millesimi in numero inferiore

di Gaia Martinenghi

La domanda

Abito in un alloggio di proprietà, sito al piano terra di una palazzina servita da ascensore. Attualmente l’impianto necessita di lavori per la riparazione di gravi guasti, che ne compromettono l’utilizzo per gli altri condòmini, che abitano ai piani superiori. In assemblea condominiale dovremo deliberare la relativa spesa. Si chiede se i proprietari degli immobili posti al piano terra sono tenuti a contribuire alle spese straordinarie per la riparazione dell’ascensore, e in quale misura.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025

L’articolo 1124 del Codice civile stabilisce che le spese per la manutenzione e la sostituzione degli ascensori sono ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari a cui l’impianto serve. Nello specifico, la norma prevede che la spesa venga suddivisa in due parti:
1) per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, secondo i millesimi di proprietà...

