Ascensore guasto, paga anche chi sta al piano terra
Il contributo sarà minore solo in relazione ai millesimi in numero inferiore
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025
L’articolo 1124 del Codice civile stabilisce che le spese per la manutenzione e la sostituzione degli ascensori sono ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari a cui l’impianto serve. Nello specifico, la norma prevede che la spesa venga suddivisa in due parti:
1) per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, secondo i millesimi di proprietà...