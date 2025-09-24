Convocazioni assembleari: 7 italiani su 10 partecipano alle riunioni
Una indagine Laserwall rileva un crescente interesse per la digitalizzazione che può renderle più rapide e partecipate. Al momento durano in media tra due e le tre ore
Le riunioni condominiali rappresentano un momento fondamentale per la gestione della vita condivisa, ma vengono spesso percepite come un appuntamento faticoso, tra conflitti, mancanza di tempo e disinteresse.
In vista della stagione autunnale - periodo di massima concentrazione di assemblee e delibere - Laserwall, società che si occupa di servizi digitali per il condominio, presenta i risultati di uno studio condotto in collaborazione con l’istituto di ricerca YouGov che svela come gli italiani vivono...