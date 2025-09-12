Innovativa app ENEA: valuta la sostituzione della caldaia con pompe di calore
Una volta inseriti i dati, il web tool stima la fattibilità della sostituzione, considerando anche i risparmi ottenibili sia in termini di energia che economici
Da una parte c’è la necessità di riscaldare o raffrescare al meglio la propria abitazione o un edificio, dall’altra quella di ottimizzare i consumi riuscendo a raggiungere il più alto livello di efficientamento energetico. In questo quadro, e alla ricerca del giusto compromesso, sono nate diverse iniziative innovative e digitali, con l’obiettivo di guidare e supportare gli utenti in questo percorso.
L’app di Enea
Ultima in ordine di tempo, è l’app gratuita PDC_RISC che consente di valutare in pochi minuti se sia...
Mercato di contabilizzatori e ripartitori di calore in movimento
di Matteo Birindelli, country manager di Qundis Italia