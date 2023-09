Conflittualità in condominio, non sempre illecite le riprese degli abusi di Annarita D'Ambrosio

Supplemento di istruttoria se le liti condominiali costano alla guardia giurata il posto di lavoro. È molto interessante il racconto che emerge nel testo della sentenza 681/2023 del Tar della Toscana relativo ad un purtroppo frequente clima di tensione in un condominio in cui una guardia giurata abitava a piano terra, prospiciente il giardino condominiale. Protagonista un lavoratore integerrimo, più volte premiato per la sua attività, colpito però da verbale di ritiro cautelativo di armi da sparo e pertanto sospeso dal lavoro e dallo stipendio a causa di querela presentata da alcuni condòmini del suo stabile, querela per il reato di atti persecutori ex articolo 612 bis Codice penale. Un calvario durato un anno e conclusosi con il lieto fine del riconoscimento delle sue ragioni, quelle di un condomino particolarmente attento al rispetto del regolamento e mai violento nonostante il possesso dell'arma per motivi di lavoro.

La vicenda processuale

I condòmini querelanti denunciavano l'inaffidabilità del soggetto nel maneggio delle armi, mentre la guardia giurata precisava di aver sempre evitato scontri diretti con i condòmini, limitandosi a segnalare all'amministratore di condominio, tramite il proprio avvocato, una serie di violazioni del regolamento condominiale; lui e la moglie è vero che avevano effettuato riprese e foto delle trasgressioni compiute, ma solo in luogo pubblico e per documentare attività scorrette. Mai inoltre l'uomo aveva fatto neppure fatto cenno al possesso dell'arma e aveva denunciato solo fatti in vista del ripristino della legalità. Nel provvedimento della Prefettura di ritiro dell'arma si riferiva invece di «significativa conflittualità tra condòmini, suscettibile di ulteriore peggioramento, e del rischio associato alla disponibilità di armi da parte di uno dei protagonisti della richiamata situazione di reciproca animosità». A scagionare il condomino rispettoso delle normativa una pubblica udienza in aderenza alle sollecitazioni arrivate anche dal Consiglio di Stato. Il tribunale amministrativo evidenzia innanzitutto come nel caso in esame il divieto di detenzione armi assuma una rilevanza particolarmente pregiudizievole per il destinatario, in relazione allo svolgimento della sua attività.

Supplemento di istruttoria se può essere leso il diritto al lavoro

Il clima di tensione e la conflittualità tra condòmini sono un dato di fatto, pacifico tra le parti, si legge nella sentenza, il Collegio ritiene però che, con riferimento all'ipotesi in cui il primario interesse pubblico alla sicurezza si venga a fronteggiare con l'altrettanto rilevante, anche in chiave costituzionale, diritto al lavoro, l'amministrazione debba non limitarsi a prendere atto dell'esistenza di conflittualità ma procedere ad una attenta e compiuta istruttoria volta alla completa verifica dei fatti coinvolti nella vicenda. Al termine di essa emerge che nessuna condotta persecutoria è stata messa in atto: «la prospettazione, mediante plurime iniziative giudiziarie, di una violazione da parte degli altri condòmini del regolamento condominiale nella parte concernente l'utilizzo degli spazi comuni dello stabile, rappresenta l'esercizio di un diritto, scrivono i giudici, e appare comprensibile, atteso che sul giardino (nel quale gli indagati risultano lamentare schiamazzi ad ogni ora del giorno) si affaccia direttamente l'abitazione della guardia giurata e della moglie». Aggiunge quindi il giudice che «anche la circostanza che i coniugi riprendevano con il cellulare la presenza di terzi nel giardino non appare un abuso, perché trattasi di documentazione finalizzata all'esercizio del diritto». In conclusione le condotte sono pervicaci e rigide ma non illecite.