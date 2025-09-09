Demolizione di un tramezzo tra rischi per la stabilità dell'edificio e responsabilità per i danni a terzi

Un tramezzo, anche se in origine non portante, può nel tempo acquisire una funzione strutturale: prima di demolirlo occorrono adeguate verifiche tecniche, per evitare rischi e responsabilità
Durante i lavori di ristrutturazione si può presentare la necessità di modificare, spostare o rimuovere muri interni, ad esempio per realizzare una diversa distribuzione dei vani che compongono l'edificio.
Occorre fare attenzione, perché si tratta di interventi solo in apparenza semplici. In realtà, intervenire sui muri interni può rivelarsi assai delicato; eventuali spostamenti o abbattimenti potrebbero infatti incidere (negativamente) sulla struttura e sull'equilibrio statico dell'edificio, con ...
