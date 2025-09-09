ApprofondimentoApprofondimento

Demolizione di un tramezzo tra rischi per la stabilità dell'edificio e responsabilità per i danni a terzi

di Giuseppe Donato Nuzzo - Avvocato

Un tramezzo, anche se in origine non portante, può nel tempo acquisire una funzione strutturale: prima di demolirlo occorrono adeguate verifiche tecniche, per evitare rischi e responsabilità

Durante i lavori di ristrutturazione si può presentare la necessità di modificare, spostare o rimuovere muri interni, ad esempio per realizzare una diversa distribuzione dei vani che compongono l'edificio.

Occorre fare attenzione, perché si tratta di interventi solo in apparenza semplici. In realtà, intervenire sui muri interni può rivelarsi assai delicato; eventuali spostamenti o abbattimenti potrebbero infatti incidere (negativamente) sulla struttura e sull'equilibrio statico dell'edificio, con ...

I punti chiave

  1. Per i tramezzi è sufficiente una CILA
  2. SCIA o permesso di costruire? Le novità introdotte dal "sblocca Italia"
  3. Muri interni con funzione portante
  4. Interventi interni negli edifici condominiali

