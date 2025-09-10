ApprofondimentoProfessioni

Professione CTU. L'accordo tra le parti verbalizzato da CTU ha valore di accordo transattivo?

di Paolo Frediani– Libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale

La sentenza affronta una questione cruciale nell'ambito del processo civile: il valore giuridico dell'accordo raggiunto tra le parti e verbalizzato dal CTU nel corso del procedimento.

Inquadramento generale

La Corte si esprime su un punto particolarmente dibattuto: se tale accordo possa considerarsi vincolante pur non essendo trasfuso in un provvedimento giudiziale e pur non integrando una conciliazione giudiziale ex art. 185 cod. proc. civ.

Massima e principio di diritto

"L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non ...

Argomenti

I punti chiave

  1. Inquadramento generale
  2. Massima e principio di diritto
  3. Contesto normativo e giurisprudenziale
  4. I fatti del caso e la decisione della Cassazione
  5. Commento critico e implicazioni operative
  6. Spunti operativi e suggerimenti pratici
  7. Conclusioni

