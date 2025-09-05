L’arbitro assicurativo: il procedimento

Con l’approfondimento relativo al procedimento, continua l’esame della disciplina sull’Arbitro assicurativo prevista dal decreto del ministero delle imprese e del made in Italy 215 del 6 novembre 2024 e dalle sue disposizioni tecniche e attuative contenute nel provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
I criteri di svolgimento delle procedure
Gli artt. da 7 a 12 del D.M. 215/2024 contengono la disciplina sullo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie.
I criteri per lo svolgimento delle procedure sono indicati dall’art. 7.
Si stabilisce innanzitutto che le modalità di contribuzione degli utenti al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, compreso l’ammontare degli importi dovuti, sono determinate col decreto previsto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 68 del 21 maggio 2018, di attuazione della direttiva...
