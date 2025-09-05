L’arbitro assicurativo: il procedimento

Con l’approfondimento relativo al procedimento, continua l’esame della disciplina sull’Arbitro assicurativo prevista dal decreto del ministero delle imprese e del made in Italy 215 del 6 novembre 2024 e dalle sue disposizioni tecniche e attuative contenute nel provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).