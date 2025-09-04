Progettazione e costruzione tra AI e robotica, il futuro è adesso

Il settore delle costruzioni è al centro di una profonda trasformazione digitale, spinta dall’integrazione di tecnologie avanzate come il BIM, l’intelligenza artificiale e la robotica.

Le tecnologie emergenti stanno trasformando rapidamente il settore delle costruzioni, introducendo nuovi strumenti e approcci che rendono il processo edilizio più efficiente, sostenibile e intelligente. Tra queste, spiccano il Building Information Modeling (BIM), l’intelligenza artificiale (IA), l’Internet of Things (IoT) e la robotica.

Il BIM rappresenta un’evoluzione digitale della gestione informativa delle opere, superando l’uso di documenti cartacei a favore di modelli...