È Carmela Lerede il nuovo consigliere di amministrazione del board di Aigab
L’Associazione italiana gestori affitti brevi compie 5 anni e rafforza la propria governance
L’Associazione italiana gestori affitti brevi - Aigab, che raggruppa oltre 800 operatori professionali del settore, società con migliaia di dipendenti, oltre 42mila case in gestione in tutta Italia e circa 700milioni di euro di valore delle prenotazioni raccolte l’anno per il paese, annuncia l’ingresso nel proprio board di Carmela Lerede, Amministratore delegato della società di property management Youcomehere che opera nel segmento lusso del mercato romano. Una nomina che costituisce - spiega una...