Affitti brevi: Confabitare ricorre al Tar sulla delibera del Comune di Bologna
L’amministrazione comunale inscena una battaglia contro un fenomeno che è già in declino, ignorando che l’emergenza abitativa risiede altrove dice il presidente nazionale Alberto Zanni
Confabitare, associazione proprietari immobiliari, annuncia in una nota il proprio ricorso al Tar contro la recente delibera comunale sugli affitti brevi. Prima osservazione del presidente Zanni: «Il Comune è consapevole che gli affitti brevi stanno diminuendo?». Gli appartamenti interi destinati a locazioni turistiche sono oggi 1.444, contro i 1.623 di inizio anno. Le stanze singole in locazione turistica sono 3.198, in calo rispetto alle 3.252 di gennaio.
Molti proprietari hanno scelto di lasciare...