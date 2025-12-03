Affitti brevi: piccoli proprietari, pagate e non vi sarà dato
Uppi denuncia la beffa del 21% solo su una casa affittata
Ancora una volta il legislatore ci regala l’ennesima perla: quando c’è da mettere le mani nelle tasche degli italiani, si parte sempre dagli stessi, i piccoli proprietari. Comincia così una dura nota Uppi, Unipne piccoli proprietari immobiliari, sulle novità in arrivo dalla legge di bilancio 2026 sul frontre degli affitti brevi.
«La nuova tassazione - scrivono - sembra costruita con un’idea semplicissima: se affitti una casa va anche bene, se ne affitti due ti castigo con l’aliquota al 26 per cento...