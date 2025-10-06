È vietata l’affissione in bacheca di debiti condominiali
Qualunque informazione relativa ai partecipanti al condominio, raccolta dall’amministratore nell’ambito della gestione condominiale, costituisce a tutti gli effetti «dato personale»
L’affissione nella bacheca dell’androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino esorbita della giustificata comunicazione dell’informazione ai condòmini; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati a una serie indeterminata di persone estranee, con diffusione indebita e fonte di responsabilità...
Condominio parziale e super, assemblee ridotte per le delibere
di Barbara Gambini - Coordinamento legali Confedilizia