Condominio

È vietata l’affissione in bacheca di debiti condominiali

Qualunque informazione relativa ai partecipanti al condominio, raccolta dall’amministratore nell’ambito della gestione condominiale, costituisce a tutti gli effetti «dato personale»

di Eugenio Antonio Correale

L’affissione nella bacheca dell’androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino esorbita della giustificata comunicazione dell’informazione ai condòmini; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati a una serie indeterminata di persone estranee, con diffusione indebita e fonte di responsabilità...

Correlati

Il verbale affisso in bacheca non garantisce la compiuta conoscenza da parte di tutti

Gli ultimi contenuti di Condominio