Nessuna delibera autorizzativa per installare l’ascensore a spese di alcuni condòmini
Si tratta di intervento che rientra nell’uso più intenso del bene comune e che non deve danneggiare stabilità o sicurezza del fabbricato, senza che si tenga conto del decoro
Con la sentenza 26702 del 2025, depositata il 3 ottobre, la Corte di cassazione torna nuovamente ad esprimersi in merito alla tematica dell’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio giungendo a conclusioni importanti.
La vicenda
Alcuni condòmini avevano chiesto e ottenuto dall’assemblea del loro supercondominio l’approvazione di un progetto di piattaforma elevatrice interna ...