Guida al rendiconto Uni e Anaci, anche la Cassazione conferma il criterio misto
Lo studio realizzato da Anaci sul «fascicolo del rendiconto» è stato richiamato dalla norma tecnica UNI 10801:2024, la quale definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’amministratore di condominio
Il rendiconto deve essere redatto secondo il principio di cassa o di competenza? La sentenza della Cassazione 25446 del 16 settembre 2025 ha finalmente posto fine all’altalena di pronunce delle Corti di merito, in materia di rendiconto. Per anni, nelle aule di giustizia, si è discusso se il rendiconto dovesse essere redatto secondo il principio di cassa (deve essere registrata solo la spesa effettivamente sostenuta), oppure di competenza (deve essere registrato l’obbligo di spesa indipendentemente...
Privacy: la registrazione delle assemblee condominiali, quando è possibile e a quali condizioni
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice
Per la Cassazione il rendiconto si redige per cassa e competenza
di Francesco Schena - Revimm - Revisori condominiali