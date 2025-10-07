Privacy: la registrazione delle assemblee condominiali, quando è possibile e a quali condizioni
Devono essere previamente autorizzate da delibera, limitate, sicure e cancellate dopo l’uso previsto
Registrare l’assemblea condominiale è lecito? Chi può farlo? Soprattutto: quali tutele devono essere adottate per garantire il rispetto della normativa privacy? Queste sono domande sempre più frequenti nella prassi condominiale, anche alla luce dell’aumento delle controversie e delle esigenze di trasparenza. Le Linee Guida 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, nel documento di indirizzo sul trattamento dei dati in ambito condominiale, forniscono oggi una risposta chiara, bilanciando...
Guida al rendiconto Uni e Anaci, anche la Cassazione conferma il criterio misto
di Francesco Burrelli (presidente nazionale Anaci) e Edoardo Riccio (presidente nazionale Centro studi Anaci)
Per la Cassazione il rendiconto si redige per cassa e competenza
di Francesco Schena - Revimm - Revisori condominiali