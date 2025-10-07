Condominio

Privacy: la registrazione delle assemblee condominiali, quando è possibile e a quali condizioni

Devono essere previamente autorizzate da delibera, limitate, sicure e cancellate dopo l’uso previsto

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Registrare l’assemblea condominiale è lecito? Chi può farlo? Soprattutto: quali tutele devono essere adottate per garantire il rispetto della normativa privacy? Queste sono domande sempre più frequenti nella prassi condominiale, anche alla luce dell’aumento delle controversie e delle esigenze di trasparenza. Le Linee Guida 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, nel documento di indirizzo sul trattamento dei dati in ambito condominiale, forniscono oggi una risposta chiara, bilanciando...

