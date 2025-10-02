Energia, una casa in classe A costa in media oltre il 50% in più di una in classe E, F o G
A Torino la distanza maggiore tra le tipologie (69%), a Napoli e Firenze la minore (5%). A Roma e Milano la differenza è rispettivamente del 19% e del 6%
In Italia, la differenza di prezzo tra un immobile in classe A o superiori, e quindi all’apice dell’efficienza energetica, e uno in classe E, F o G, e dunque ben più energivoro, è attualmente pari al 52% . Per comprare un’abitazione appartenente alle classi più alte viene infatti richiesta una spesa media di circa 3.000 euro/mq, mentre per acquistarne una nelle classi più basse si spende, mediamente, poco meno di 2.000 euro/mq.
È la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights, la proptech company...