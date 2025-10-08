La casa vista parco costa (quasi) sempre di più

Vivere vicino a un’area verde è un desiderio sempre più diffuso tra chi cerca casa. Ma quanto costa acquistare un immobile nei pressi di queste oasi urbane? A rispondere è l’ultima indagine di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, specializzata in analisi di mercato e data intelligence. Lo studio ha esaminato il costo delle case situate entro 10 minuti a piedi da alcuni dei parchi urbani più noti del Paese.

Milano e Roma guidano la classifica

In cima alla graduatoria dei parchi più costosi si trova ...