Energia, per il Rapporto annuale Enea e Cti cresce la qualità degli edifici in Italia
Secondo un sondaggio condotto con Anaci, su 1.500 amministratori di condominio, il 76,7% riconosce l’importanza dell’efficienza energetica e dell’Ape
Presentato al Saie di Bari il rapporto annuale Enea-Cti - Comitato termotecnico italiano energia e ambiente - sul patrimonio immobiliare e l’efficienza energetica. Migliorano le prestazioni nel 2024, con gli edifici residenziali più efficienti (classi A4-B) che raggiungono il 20% del totale e quelli meno performanti (classi F-G) che scendono al 45,3%, in calo di oltre 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Anche il settore non residenziale mostra segnali ancora più positivi, con una quota...
L'architettura ipogea nei condomini
di Fulvio Pironti - Avvocato