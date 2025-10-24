Energia, per il Rapporto annuale Enea e Cti cresce la qualità degli edifici in Italia

Presentato al Saie di Bari il rapporto annuale Enea-Cti - Comitato termotecnico italiano energia e ambiente - sul patrimonio immobiliare e l’efficienza energetica. Migliorano le prestazioni nel 2024, con gli edifici residenziali più efficienti (classi A4-B) che raggiungono il 20% del totale e quelli meno performanti (classi F-G) che scendono al 45,3%, in calo di oltre 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Anche il settore non residenziale mostra segnali ancora più positivi, con una quota...